«Pars et surtout ne te retourne pas»: des milliers d’enfants seuls sur la route de l’exil

« Pars et surtout ne te retourne pas », chantait Jacques Higelin. C’est le même ordre que Juan (prénom fictif) a reçu de sa grand-mère au Honduras il y a trois ans. Ses parents venaient d’être assassinés par un de ces gangs criminels qui sévissent à travers tout le pays. Faute d’argent, ces petits commerçants n’avaient pu payer le pot-de-vin qui leur aurait assuré la tranquillité. Sa grand-mère avait maintenant peur qu’ils ne reviennent et embrigadent de force le petit Juan âgé de 12 ans dans leur gang et leurs trafics.

C’est l’histoire –inimaginable mais bien réelle – que racontait Antonia, une travailleuse sociale de l’ONG mexicaine Casa Alianza – le 20 juin dernier lors de la Journée mondiale des réfugiés célébrée au Musée de l’Histoire d’Ottawa. Elle a rencontré Juan dans son centre alors qu’il manifestait des troubles violents du comportement. Trois ans plus tard, elle est fière de pouvoir raconter qu’il est maintenant à l’école à Mexico City, mais triste à la pensée qu’il ne demande toujours qu’une chose : revoir sa grand-mère.

Juan n’est pas seul sur les routes de l’exil, fuyant ces gangs qui n’hésitent pas à utiliser une violence extrême pour extorquer de l’argent à tout un chacun au Honduras, Guatemala et El Salvador. Bien sûr, ces gangs sont aussi connus pour leurs trafics de drogue et d’armes, si ce n’est d’êtres humains, mais pour les citoyens de ces trois pays, ils sont surtout craints pour leurs extorsions quotidiennes. Et personne ou presque ne leur échappe.

Depuis 2011, le nombre de réfugiés en provenance de ces trois pays a été multiplié par 16 : presque 300,000 ont ainsi cherché refuge et sécurité, en particulier au Mexique et aux États-Unis. Plus alarmant, depuis 2013, plus de 240,000 enfants seuls, non-accompagnés par aucun de leurs parents, ont été interceptés par ces deux pays.

Et pourtant, peu de gens d’ici, il me semble, se rendent compte de l’ampleur de la crise.

Peu d’entre eux réalisent que le Canada a un rôle à jouer dans cette partie du monde qui n’est pas si loin de chez nous.

Avec Antonia, trois autres femmes de la région du Nord de l’Amérique centrale dont la procureure des droits de l’homme du El Salvador, sont venues plaider la cause de ces femmes et ces enfants auprès des autorités et de la population canadiennes. Elles ont souligné les efforts de leurs propres gouvernements et de la société civile pour mettre fin à cette violence – une tâche immense compliquée par une pauvreté endémique. Leur message : le Canada se doit d’investir plus pour soutenir ces efforts. Il faut aider la justice à faire son travail et donner des opportunités de travail aux jeunes, en particulier.

Mais conscientes que ces changements de fond prendront du temps, elles ont aussi plaidé pour que le Canada investissent plus dans les pays par lesquels ces familles transitent – du Panama au Mexique. Des maisons d’accueil ont été ouvertes dans tous les pays de la région; des policiers et des juges ont été formés pour qu’ils puissent mieux soutenir ces réfugiés; et des projets visent à assurer que les enfants, comme Juan, puissent retourner rapidement à l’école et que les adultes puissent trouver du travail. La région se mobilise. Certains de ces pays, comme le Mexique, sont même devenus des terres d’asile.

Mais l’argent manque. Le peu d’attention que les médias occidentaux donnent à cette crise signifie, malheureusement, peu de financement de la part des gouvernements et du public. Pourtant, la plupart de ces projets ont pour objectifs d’aider les femmes et les enfants – une priorité de l’aide internationale du Canada – ce qui a réjoui nos quatre déléguées.

Elles savent en effet mieux que quiconque le poids que les femmes en particulier endurent dans leur région. Elles savent qu’il est d’une importance critique de protéger ces femmes dans leurs propres foyers car elles sont le pilier de leurs familles. Mais aussi de les protéger le plus tôt possible quand elles partent sur les routes de l’exile pour leur éviter les abus, y compris sexuels, en route. Ou pire d’être forcées d’avoir recours à des trafiquants qui les exploiteront sexuellement en échange d’une promesse d’un passage clandestin à travers les frontières qui se ferment sur elles.

Finalement, il faut bien reconnaître que certaines de ces personnes resteront des cibles pour ces gangs au-delà des frontières de leur propre pays. Ceux et celles qui ont dénoncé leurs pratiques, les femmes activistes des droits humains, les leaders des communautés indigènes ou les membres de la communauté LGBTQ, ne seront en sécurité que lorsque les gangs seront trop loin pour les atteindre et les menacer. Et là encore, le Canada peut jouer un rôle décisif en les admettant ici au travers des programmes de réinstallation par le Gouvernement et l’Agence des Nations unies pour les Réfugiés et de parrainage privé.

Ces quatre femmes qui se battent au quotidien, en Amérique centrale, prenant souvent des risques pour leur propre sécurité ont sans aucun doute, touché leurs interlocuteurs au Canada.

Nous attendons maintenant, avec elles, une réponse forte du Canada et de sa population qui prouvera notre solidarité avec ces femmes et ces enfants qui n’ont d’autre choix que de fuir la violence sans même pouvoir se retourner.