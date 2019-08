Notre culture est menacée à haute vitesse, il est urgent d’agir !

Une vingtaine d’organisations culturelles membres de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles représentant les auteurs, artistes, créateurs, professionnels et entrepreneurs de la culture au Canada et au Québec sont cosignataires de cette lettre ouverte.

Les Canadiens et Canadiennes consomment de plus en plus sur Internet et les plateformes de diffusion de musique, de vidéos, de journaux et de livres. En moins d’une génération, ces services sont devenus incontournables et très populaires. Ce n’est pas étonnant. Pour environ 10 $ par mois, on nous donne accès à des dizaines de millions de pièces musicales. Pour 10 $ de plus, on nous propose des milliers d’heures de séries et de films. Il n’a jamais été aussi facile d’emporter sa bibliothèque avec soi ni aussi rapide d’accéder à un nombre illimité de nouveaux titres.

Des contenus illimités, instantanés et universels, que nous payons peu. Alors pourquoi s’en plaindre ?

Parce que le numérique n’a pas seulement transformé les modes d’accès aux contenus culturels, il a aussi bouleversé les écosystèmes culturels sans que l’on adapte les règles du jeu.

Dans l’industrie de la musique, selon les chiffres de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), il faut aujourd’hui récolter 30 millions d’écoutes en ligne pour rentabiliser un projet d’album, contre 15 000 exemplaires physiques vendus. Un membre de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) qui a touché des redevances en 2018 n’a en moyenne reçu que 54 $ provenant des sources numériques.

Dans le secteur audiovisuel, le budget des productions de langue française ne cessent de décroître, les diffuseurs connaissent à la fois une baisse des auditoires et une baisse des revenus publicitaires. En 2013, le total des revenus publicitaires sur le Web a dépassé les revenus publicitaires à la télévision au Canada et l’écart n’a fait qu’augmenter au cours des années suivantes.

Les plateformes en ligne comme Netflix et Spotify, pour la plupart étrangères, n’ont aucune obligation de mise en valeur et de financement des contenus culturels canadiens, contrairement aux stations de radio, de télévision, aux détaillants et aux câblodistributeurs nationaux. Il en va de même pour les fournisseurs d’accès internet et de téléphonie mobile qui connaissent une croissance de leurs revenus et des marges bénéficiaires dépassant les 38 %.

Il est temps de passer à l’action !

Par le passé, le Canada a su adopter des politiques protégeant la culture et favorisant le développement d’écosystèmes culturels locaux riches et variés. Ces politiques sont désormais inadaptées à l’environnement numérique et ne suffisent plus à faire rayonner notre culture ni à générer des revenus suffisants pour les artistes, auteurs, créateurs, producteurs, professionnels et entrepreneurs de la culture. Le gouvernement a, certes, lancé plusieurs consultations et amorcé la révision de lois fondamentales pour le secteur culturel mais le prochain mandat doit à tout prix être celui de l’action. C’est pour nous en assurer que nous lançons aujourd’hui une campagne pancanadienne.

Il est encore possible de prendre des mesures pour sauver notre culture. Suivons l’exemple de l’Union européenne où de nombreuses réformes ont été adoptées au cours des dernières années. Elles permettent maintenant aux États de protéger les droits d’auteur dans l’espace numérique, de récolter des redevances et de fixer des quotas de contenus européens et nationaux aux plateformes.

Nous souhaitons que chacun des candidats des partis fédéraux ait connaissance des enjeux qui bouleversent le secteur depuis plusieurs années et s’engage à prendre rapidement des mesures pour que nos politiques s’appliquent au Web. Notre culture doit être financée de façon adéquate et équitable par tous les acteurs qui en tirent profit. Nos entreprises doivent avoir les moyens d’appuyer des productions de qualité. Nos artistes et créateurs doivent pouvoir vivre de leur art et de leur travail. Notre culture doit être visible en ligne. Nous devons conserver cette capacité de comprendre qui nous sommes à travers notre culture et de la partager avec d’autres. Car c’est aussi notre identité qui est jeu.

Notre culture est menacée à haute vitesse. Agissons… plus vite ! #SauvonsNotreCulture