10 très beaux clips

Basilic

Qualité Motel feat. Koriass, Curieux Bégin, Vinny Bombay

Une très fine chanson en hommage au basilic! L’oeuvre est celle de l’esprit éclaté (c’est peu dire) de Vincent Bilodeau. On retrouve un Koriass démonté et remonté en créatures qui rappellent vaguement les oeuvres de Giuseppe Arcimboldo.

Summertime

Orville Peck

Ici, le cowboy glamour fusionne complètement avec la nature. Enlacé par les racines et caressé par les herbes vertes, Orville Peck dévoile une chemise fleurie qui aurait sa place dans le film Midsommar.

Break My Heart

Dua Lipa



Dua Lipa plonge à fond dans l’esthétisme des années 80 pour le clip de sa pièce Break My Heart, de la palette de couleurs au stylisme rétro en passant par la déco très géométrique. La pop star britannique a même utilisé la mélodie de Need You Tonight d’INXS, un hit des années 80!

$HUT IT DOWN

Tyleen

La nouvelle recrue de Make It Rain présente un premier extrait de son EP à venir en mai. En pleine possession de ses moyens et dotée d’un flow unique, Tyleen nous accueille dans son univers sexy aux effluves de weed et d’alcool.

Tootsie Slide

Drake

Drake est comme nous, confiné à la maison. Dans sa vidéo pour la pièce Tootsie Slide, le rappeur de Toronto, bien protégé avec son masque et ses gants, nous fait visiter sa riche demeure et en profite pour nous apprendre à danser.

What We Drew

Yaeji

La beatmaker Yaeji nous transporte dans un rêve doux pour sa pièce What We Drew, issue du mixtape du même nom. Entourée de ses amies, la DJ américano-coréenne vénère et chérit un bulbe dans son monde imaginaire. On aime y lire un message d’espoir.

No More Cake

CHAI

Le clip commence doucement, avec les quatre filles du band de rock CHAI qui se tartinent le visage de peinture. On est téléporté par la suite dans un univers à l’esthétique surréaliste. On adore l’univers bonbon du groupe japonais, qui est en décalage total avec leur musique.

You’ll Miss Me When I’m Not Around

Grimes

Pour ce nouvel extrait de son excellent album Miss Anthropocene, Grimes fait appel à la créativité de son public. Filmée devant un écran vert en pleine communion avec son épée, l’artiste espère que ses fans transformeront les images selon leur vision unique. Le but: créer un grand projet d’art collectif.

I DO

Jessie Reyez

La pop star canadienne Jessie Reyez fait preuve d’introspection dans cette délicate mise en images de sa pièce I DO. Oscillant entre les rituels funéraires et ceux du mariage, le clip révèle une déchirante histoire d’amour inachevée.

Règle d’or

Marie-Gold

Un clip tout en simplicité pour la rappeuse qui vient de sortir son album du même nom la semaine dernière. Seule dans un stationnement dans un ensemble de coton ouaté blanc, Marie-Gold respecte les règles de la distanciation sociale à merveille.