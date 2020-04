5 films à voir au Festival Vues d’Afrique

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Devant la situation pandémique, le Festival Vues d’Afrique a réussi à tenir le coup et à offrir une programmation un peu réduite, mais tout de même bien garnie, avec la collaboration de TV5. Les festivaliers pourront visionner les films gratuitement sur la plateforme www.tv5unis.ca. Ils seront accessibles pendant une période de 48h.

Un juré a d’abord sélectionné 64 titres, parmi plus de 1600 soumissions. Ce sont 37 films issus de 27 pays différents qui se joindront à l’expérience numérique: 23 oeuvres de fictions et 14 documentaires.

Voici cinq films à ne pas manquer:

Un divan à Tunis

Cette comédie réalisée par Manele Labadi raconte l’histoire d’une psychanalyste qui retourne dans son pays natal pour pratiquer son métier. Ce premier film de la réalisatrice a connu un beau succès en France. Ça promet!

17 et 18 avril

Notre-Dame du Nil

Rwanda, 1973. À travers le quotidien de ces adolescentes d’un institut catholique, les tensions entre les Tutsis et Hutus se glissent en trame de fond. Le film est basé sur le roman du même nom de Scholastique Mukasonga, qui a reçu le prix Renondaut en 2012.

25 et 26 avril.

Le Père de Nafi

Le Père de Nafi, c’est une histoire de famille, un conflit entre deux frères sur un fond d’extrémisme religieux au Sénégal. Le réalisateur Mamadou Dia a tourné dans son village natal. Il a d’ailleurs remporté deux Léopards d’Or de Locarno ce premier film qui vaut le détour.

23 et 24 avril.

Congo Lucha

Ce documentaire de Marlène Rabaud retrace la lutte pacifique de jeunes qui sont prêts à tout, même la mort, pour éloigner le président Kabila du pouvoir en République Démocratique du Congo.

19 et 20 avril.

Pour quelques bananes de plus

Le documentaire Pour quelques bananes de plus de Bernard Cruzen se penche sur la production du fruit jaune en Martinique et de ses conséquences. L’utilisation d’un insecticide, le chlordécone, cause des ravages: contaminations des terres agricoles, perturbateurs endocriniens, pollutions de l’eau.

21 et 22 avril.

Le Festival Vue d’Afrique a lieu du 17 au 26 avril. Toute la programmation, ici.