Au tour du Festival d’été de Québec d’annuler son édition 2020

Avec l’évolution de la crise sanitaire, on s’attendait à ce que le Festival d’été de Québec soit également forcé à annuler son édition. C’est chose faite, ont annoncé les organisateurs par voie de communiqué jeudi matin.

« Cette situation nous attriste infiniment, mais la santé de tous est notre priorité. Nous appuyons le gouvernement dans sa gestion de cette crise sans précédent et ne pouvons que saluer les mesures déployées qui nous permettront de retrouver nos festivaliers, en santé, en 2021. Nous composons avec des circonstances malheureuses que personne n’aurait pu prédire et dont les répercussions se font sentir à tous les niveaux de notre organisation. Par ailleurs, avec ses retombées économiques majeures et son pouvoir de mobilisation dans la région, nous sommes persuadés que le FEQ fera partie de la solution pour une relance de l’économie à Québec au lendemain de la crise » rapporte Anne Hudon, directrice générale du FEQ.

Ce sont de grosses pointures comme Alanis Morissette, Rage Against The Machines, Garbage, Half Moon Run, The National et Cat Power qui devaient fouler les différentes scènes de la capitale, du 9 au 19 juillet.

Les festivaliers recevront les remboursements de leurs billets dans les 30 prochains jours. L’édition 2021 du festival phare de la ville de Québec se tiendra du 8 au 18 juillet 2021.

D’autres annulations

On a aussi appris mercredi soir que le Festif! annulait sa 11e édition qui devait se dérouler du 22 au 26 juillet à Baie-Saint-Paul en raison de la pandémie.

À Montréal, le festival Montréal Complètement Cirque a également pris la décision d’annuler. Les organisateurs ont soulevé la possibilité de remettre à l’automne. «Tous les scénarios ont été envisagés pour un report de l’événement à l’automne. Toutefois, des centaines d’heures de répétition sont nécessaires pour que les artistes puissent offrir des performances surprenantes, ce qui est impossible actuellement. Soyez assurés que la TOHU et MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE seront au rendez-vous dès que la reprise des activités sera possible et soutiendront l’industrie du cirque qui vit des moments éprouvants», a dit Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU.

La semaine dernière, le Festival International de Jazz ainsi que Les Francos de Montréal avaient annoncé l’annulation de leurs éditions 2020..