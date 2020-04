Bleu Jeans Bleu fait danser 780 Québécois confinés

«Tant qu’à être confinés, dansons l’twist jusqu’à ce que bonheur s’en suive.» Le clip pour Le king de la danse en ligne s’ouvre sur ces sages paroles de Claude Cobra, le chanteur de la formation.

C’est 780 personnes qui ont répondu à l’appel du groupe Bleu Jeans Bleu à leur envoyer leurs déhanchements de bassin et leurs plus sautillants pas de danse. Des gens de partout au Québec, incluant Véronique Cloutier (!), se sont filmés en dansant sur la pièce entraînante. Impossible de ne pas sourire en regardant tous ces gens danser collectivement chez eux en jeans, en coton ouaté et même déguisés.