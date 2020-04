Bob Dylan invoque Indiana Jones, Anne Frank et les Rolling Stones dans une nouvelle chanson

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Bob Dylan a quelque chose de rassurant, avec sa voix si particulière et son sens des paroles. C’est pourquoi on est ravi d’écouter sa nouvelle chanson, I Contain Multitudes, où il étale toutes ses contradictions en glissant, ici et là, tout plein de références à la culture populaire. On se laisse ainsi bercer par la mélodie délicate et les rythmes feutrés de sa guitare.

Le mois dernier, le parolier avait fait paraître Murder Most Fool, une pièce de presque 17 minutes, lui valant son premier numéro 1 au palmarès Billboard. Le site web spécialisé Pitchfork l’avait classée parmi les nouveautés qui se démarquent du lot.