Comment les festivals se réinventent cet été 

MURAL ESTIVAL

Rebaptisé Mural Estival, l’événement d’art urbain va se déployer tout l’été, du 21 juin au 20 septembre. Compte tenu de la situation de la COVID-19, les concerts ont été évacués de la programmation, mais le coeur du festival continuera de battre bien fort. Des artistes créeront plusieurs nouvelles murales cet été. Leurs noms seront dévoilés en juin. Un corridor sanitaire sera déployé sur le boulevard Saint-Laurent et les environs pour admirer les nouvelles oeuvres colorées. On peut s’attendre également à une programmation bien garnie virtuellement, avec des conférences et des perfos d’artistes.

21 juin au 20 septembre

https://muralfestival.com/

Festival TransAmériques

L’édition de 2020 devait marquer le 35e anniversaire du festival TransAmériques (FTA) qui honore les arts de la danse et du théâtre, mais la pandémie en a décidé autrement. Pour tout de même être présent, le FTA propose une série de balados à compter du 27 mai. Sur le thème Habiter la vie, une anthropologue aînée abénakise (Nicole O’Bomsawin), un imam soufi (Cheikh Omar Koné), un écrivain amoureux de Montréal (Daniel Canty), une philosophe- politicologue (Dalie Giroux) et un ornithologue prodige (Olivier Barden) exploreront le ciel, la nature, les oiseaux et le territoire pour mieux comprendre la vie qui nous entoure.

Balado Habiter la vie, à compter du 27 mai

MUTEK

Le festival de musique électronique a déménagé d’août à septembre, dans une formule hybride avec son volet professionnel le Forum IMG, et compte innover avec une programmation virtuelle et physique, qui respecte les règlements. On peut s’attendre à des prestations de musique électro, un volet de perfos audiovisuelles et une offre d’oeuvres numériques d’ici et d’ailleurs. Puisque MUTEK est présent dans plusieurs villes dans le monde, comme Barcelone et San Francisco, la programmation pourra s’appuyer sur ses antennes internationales.

8 au 13 septembre

http://www.mutek.org/

FSTVL HAHAHA

Du 28 au 31 mai, le groupe Juste pour rire présente un festival d’humour numérique, le FSTVL HAHAHA. Pendant quatre jours, en direct de votre salon, 18 spectacles seront à l’affiche et regrouperont plus de 60 artistes d’ici et d’ailleurs. Laurent Paquin, Maxim Martin et sa fille Livia Martin, Les Grandes Crues, Jean-Sébastien Girard, Virginie Fortin, Louis T, et Mariana Mazza monteront sur les planches virtuelles.

28 au 31 mai

https://www.hahaha.com/fr/fstvl-hahaha

BleuBleu

Le tout-jeune festival de Carleton-sur-Mer, dans la pittoresque Baie-des-Chaleurs, devait présenter sa deuxième édition du 19 au 21 juin. Pas tout à fait en remplacement de concerts, mais plutôt pour divertir un peu les soirées, BleuBleu propose des bingos virtuels. Exit les numéros, ils sont remplacés par des extraits de musique d’ici! Animés par la journaliste Élise Jetté, ils ont mis en vedette la musicienne Safia Nolin et l’artiste visuelle Pony. L’invité de l’édition du 26 mai est nul autre que l’initiateur du mouvement #musiquebleue, Philémon Cimon.

26 mai à 20h30

https://www.facebook.com/festivalbleubleu/