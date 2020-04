Foire Papier, une édition virtuelle au printemps

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Chaque printemps, la Foire Papier est un événement incontournable pour les amateurs d’art. On l’a connue sous différentes incarnations, et différents lieux: dans une tente au centre-ville, dans un loft du Mile End, à l’Arsenal dans Griffintown, ou encore dans un bâtiment industriel au quai Jacques-Cartier. La 13e édition sera immatérielle et ne vivra que sous forme numérique.

«Nous souhaitons présenter aux visiteurs une offre numérique créative, pertinente et dynamique, qui saura faire rayonner les artistes et leurs œuvres auprès du plus grand public», affirme Julie Lacroix, directrice de l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC).

La galerie virtuelle devrait être en ligne au mois de juin sur papiermontreal.com. Le site sera le point de contact entre le public et les galeries. Le public pourra assister virtuellement aux tables rondes du programme éducatif. Tout ça, gratuitement.

De plus, l’AGAC en profite pour lancer une application de réalité virtuelle réalisée en collaboration avec Studio Dpt. L’application nommée «Collectionner» permettra un contact privilégié avec des artistes canadiens et de visualiser les oeuvres sur les murs des exposants. Elle sera lancée au même moment que le site web.