Il y a 25 ans, D’eux de Céline Dion

Qu’on se le dise, Céline Dion est toujours là pour nous remonter le moral, surtout en pleine pandémie. Avant le confinement, elle nous a divertis avec ses moments mode délectables:

Ces jours-ci, c’est plutôt un grand accomplissement que la star québécoise célèbre: le 25e anniversaire de D’eux, paru en 1994. Écrit entièrement par Jean-Jacques Goldman, l’album s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires, devenant le disque francophone le plus vendu au monde. On y retrouve de nombreux hits, tel que Pour que tu m’aimes encore, Destin, Les derniers seront les premiers… On pourrait nommer chacune des douze chansons, tous des succès.

Pour la première fois, des vidéos rééditées de son concert à Paris en 1995 ont été déposées sur la [youtube href= »https://www.youtube.com/channel/UC_yGU4qz9zAjEWLQxCg9NZQ »]chaîne YouTube[/youtube] de la diva québécoise.

Un pur moment de nostalgie.