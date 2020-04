Le journal de quarantaine d’Alaclair Ensemble

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Robert Nelson: Comme un gars dans la cinquantaine.

Maybe Watson: Comme un survivaliste. Au début, je capotais, je criais aux gens du haut de mon balcon de rester chez eux. Là, je me suis calmé. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant deux semaines, l’autre jour je suis sorti prendre une marche au parc, ça m’a fait un grand bien. Je suis prêt pour la suite des choses.

KNLO: En remplissant la vie familiale d’un horaire chargé de ce dont nous avons envie. Un temps de préparation pour le Nouveau Monde.

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

R.N.: Mon imagination.

M. W.: Ce n’est pas le premier défi de ce genre-là que nous allons vivre dans les années à suivre. On est tous dans la même marmite, même si certains sont privilégiés dans cette situation, elle fera peut-être réaliser à certaines personnes-clés qu’il est temps de redistribuer les richesses et de penser au bien commun, à la santé, à l’environnement et à réduire les inégalités. J’ai espoir qu’on va enfin faire ça avec sérieux.

K.: «Nous faisons partie de la nature» est le slogan de la famille. Ce qui me donne l’espoir est entre autres le sentiment d’avoir été préparé pour cela malgré la profondeur du scénario.

Le film que je regarde:

R. N.: Pas encore vu, mais le premier film bas-canadien sur Netflix avec Réal Bossé à propos d’une gang de survivalistes qui virent sul top.

M. W.: Being at home with Claude

K.: Hair Love

La série télé que je regarde:

R. N.: Hunter X Hunter

M. W.: 7 Deadly Sins

K.: Les fleuristes

L’album que j’écoute:

R. N.: Bansuri The Bamboo Flute of India

M. W.: Capitaine Canada (unreleased)

K.: It Is What It Is de Thundercat

Le balado que j’écoute:

R. N.: The Joe Rogan Experience

M. W.: Rapolitik

K.: Rapolitik

L’artiste que j’ai découvert:

R. N.: Dame nature

M. W.: Capitaine Canada

K.: Le bulletin quotidien de Tedros Adhanom et la gang

Le livre que je lis:

R. N.: Un village en trois dés (contes de village) par Fred Pellerin

M. W.: Dédé Blanc-Bec par Daniel Guénette

K.: La série de BD Papyrus

