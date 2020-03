Le journal de quarantaine de Daniel Bélanger

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de refaire ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Avec sérieux, patience et inquiétude.

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

L’ingéniosité.

Le film que je regarde: Stop Making Sense de Talking Heads

La série télé que je regarde: C’est comme ça que je t’aime

L’album que j’écoute: How Late Do U Have 2BB4UR Absent? de George Clinton and the P-Funk All-Stars

L’artiste que j’ai découvert: Alaclair Ensemble

Le livre que je lis: Birthday Letters de Ted Hughes

