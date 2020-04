Le journal de quarantaine de Geoffroy

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

No joke, j’aime bien ça. Je risque d’y rester même une fois que tout est passé. Je profite de ce temps pour m’attaquer à mon éternelle to do list où ne reste que les choses que je repousse depuis des années. Mais aussi, j’avais besoin d’un moment pour refaire le focus. Malgré que mes shows aient été déplacés à décembre, j’ai la chance d’être 1- en santé et 2- bien chez moi. Je ne manque de rien, donc je n’ai pas de quoi me plaindre. Mais évidemment je repousse encore la to do, je fume autant de weed que d’habitude et je passe mes journées à gosser au piano…

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

L’idée d’un jour pouvoir vivre de manière autonome.

Le film que je regarde: Paris, Texas

La série télé que je regarde: The Office, pour toujours.

L’album que j’écoute: Talking Timbuktu de Ali Farka Touré & Ry Cooder

Le balado que j’écoute: Cool Mules

L’artiste que j’ai découvert récemment: Skinshape

Le livre que je lis: Kitchen Confidential de Anthony Bourdain

Geoffroy sera en spectacle le 2 avril à 19h en direct de sa page Facebook.

Les spectacles de Geoffroy qui étaient prévus les 21 et 28 mars au Théâtre Corona sont reportés aux 18 et 19 décembre. Le spectacle à l’Impérial Bell à Québec prévu le 27 mars est reporté au 29 janvier.