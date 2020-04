Le journal de quarantaine de Lydia Képinski

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

L’espoir a un drôle de rapport à l’existence. C’est comme remettre son sort entre les mains d’une force supérieure. On espère qu’il fasse soleil quand on va à la plage, on espère qu’il neige avant d’aller en ski. Je suis de l’école de Schopenhauer qui dit que l’espoir n’est qu’illusion.

Elle peut, temporairement, anesthésier l’angoisse devant l’inconnu. Et le maire tortue dans le film Rango contrôle le village avec l’espoir.

Mais je crois que l’espoir en politique n’a pas sa place. L’espoir c’est le standby. On ne peut pas changer la météo. Mais on peut changer la politique. On vit un moment historique qui nous donne l’espace et le temps de scruter à la loupe ce que font les politiciens.

C’est le temps de réaliser que chaque action a une charge politique.

Chaque achat est politique. Chaque marche est politique.

Donc, non, je n’ai pas espoir parce que je suis dans une situation privilégiée et ma responsabilité en ce moment est de réfléchir à mon action politique.

À la place de l’individu dans le monde, du Québec dans le monde.

Et quels sont les critères qui définissent notre liberté individuelle et collective.

C’est intellectuellement et politiquement une période heureuse.

C’est physiquement contraignant.

Le film que je regarde: Bin hier j’ai regardé Rango.

La série télé que je regarde: J’ai bingewatché l’unique épisode de Tribal sur TV5unis.

J’aimerais vraiment me reproduire avec lui, s’il est disponible.

En tous les cas, l’ethnologie de terrain n’aura jamais été aussi sex.

L’album que j’écoute: Je vais être honnête si tu ouvres mon iTunes dans «récent», il n’y a que des maquettes de chansons sur lesquelles je travaille en ce moment sous le libellé A1LJ2_MARS et le cover suivant :

La Compagnie des oeuvres avec Matthieu Garrigou-Lagrange

Les Chemins de la philosophie avec Adèle Van Reeth

Entendez-vous l’éco? avec Thiphaine de Rocquigny

L’artiste que j’ai découvert récemment: La peinture d’Otto Dix

Je lui ai rendu hommage avec mon masque facial au thé matcha et aloès vera

Recette:

– thé matcha

– aloès vera

Votre teint sera aussi radieux que celui de ce personnage:

Histoire du Mile End par Yves Desjardins

J’ai aussi écouté Prochain Épisode d’Hubert Aquin lu par Alexis Martin sur l’app Ohdio et j’ai apprécié mon expérience.

