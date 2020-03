Le journal de quarantaine de Rymz

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de refaire ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Je fais des aller-retours entre chez moi et le foyer où je travaille. Chez moi, c’est doux, il y a du vin, du love et de la musique. Au foyer, on joue au hockey dans la rue et on écoute des films. C’est cool en fait.

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

L’été qui arrive, ma connexion wifi et toute la musique et les poèmes qui vont émerger de cette période d’isolement.

Le film que je regarde: Yesterday. J’ai aussi écouté The Platform, un film gore, mais intéressant philosophiquement.

La série télé que je regarde: Projet 2000 sur tou.tv et Happy! sur Netflix, c’est du pur délire/délice.

L’album que j’écoute: Everything Sucks / Everything is Beautiful de Princess Nokia; Tears Off Joy de David Lee et Backstage de Souldia (j’ai des exclus!)

Le balado que j’écoute: Elles parlent de Léa Clermont-Dion

L’artiste que j’ai découvert récemment: Ehla qui vient de sortir son EP Pas d’ici

Le livre que je lis: L’institut de Stephen King

