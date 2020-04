Le journal de quarantaine de Soran

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Je pense que je m’en sors bien étant quelqu’un qui reste quand même enfermé en général à faire de la musique dans mon sous-sol. Présentement, je suis dans un chalet à 3h de Montréal pour les 2 prochaines semaines. J’ai apporté tous mes instruments de musique, mes moniteurs, mes micros, etc. Je suis avec mon meilleur ami et ma copine au milieu de nulle part alors je ne pourrais pas me plaindre.

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

Les efforts de tout le monde en lien avec ce qui se passe me surprennent et je trouve que malgré la situation et malgré le fait que nous sommes tous séparés, nous sommes plus unis que jamais.

Le film que je regarde: Prisoners

La série télé que je regarde: THE END OF THE F***ING WORLD

L’album que j’écoute: Hold it Together de JP Saxe

L’artiste que j’ai découvert: Tommy Newport

