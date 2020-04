Le journal de quarantaine de Yann Perreau

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Je suis père de trois jeunes enfants (1-4-7) et l’homme d’une femme qui télétravaille. C’est mon premier job «temps plein» à vie! On fait de la bouffe, de la vaisselle, du ménage, on joue de la musique, à des jeux, on va faire du vélo ou on prend des marches sur la montagne. On lit, on fait un peu d’école…. On regarde des trucs à la télé. Des fois, quelques jeux sur les tablettes et/ou téléphones. Certains soirs avant de dormir, j’en fume un pis j’écoute mes préprods. Je prends des p’tites notes. Mon prochain album sort cette année… à moins que ce soit la fin du monde!

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

La fermeté avec laquelle notre gouvernement québécois gère la crise. Aussi, j’ai confiance en nos scientifiques, en nos spécialistes de la santé. Et ça me rassure de constater la discipline des gens ici, en général. Finalement, la résilience… et l’amour dans mon cocon familial, surtout.

Le film que je regarde: La La Land ❤️

La série télé que je regarde: Breaking Bad. Bon, je sais, chu en retard, mais j’ai enfin un peu de temps pour ça. Merci Covid-19 🙃

L’album que j’écoute: Mille Milles. C’est doux, riche et planant.

Le balado que j’écoute: J’aime Hydro de Christine Beaulieu. J’avais vu la pièce à L’Usine C et j’ai tripé autant à la réécouter cette semaine. Dans le genre « engagé », c’est une œuvre aussi puissante que l’Erreur boréale de Richard Desjardins. À écouter absolument!

L’artiste que j’ai découvert récemment: Vincent Legault. Je l’avais vu et entendu en tant que claviériste de Random Recipe, puis avec Dear Criminals. J’avais compris que c’était un talentueux, mais je savais pas qu’il composait et arrangeait la musique à ce point. Gros coup de cœur pour son album Mille Milles. Ma blonde et moi, on met ça quand les enfants sont couchés. On prend un verre de mezcal pis on relaxe d’une autre journée folle!

Mille Milles by Mille Milles

Le livre que je lis: Je vis pas ma vie, je la rêve, c’est l’autobiographie de Jacques Higelin coécrite avec Valérie Lehoux (Télérama). Ça me fait beaucoup de bien de lire les histoires déjantées de cet artiste qui n’a fait qu’à sa tête et son cœur tout au long de ses 50 ans de créativité. Des hauts et des bas racontés avec candeur et transparence. Un punk plein d’amour.

On garde le moral, on va s’en sortir plus forts et plus beaux!

La tournée du nouvel album de Yann Perreau débutera en octobre, incluant un show au Théâtre Corona le 27 novembre 2020 et un show au Grand Théâtre de Québec le 8 avril 2021.