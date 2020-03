Le journal de quarantaine des Deuxluxes

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de refaire ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gérez-vous la quarantaine?

On relax! Pour une fois que le monde entier est en pause. On prend des marches (en respectant la distance!), on fait de l’exercice, on fume des bats, on snack, on fait la vaisselle, on fait à manger, on commence à jardiner à l’intérieur, on sème et on s’aime, quoi!

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir?

Un frigo bien plein et des appels téléphoniques d’amis aussi en confinement. Et le soleil bien sûr qui fait germer les pousses, c’est merveilleux.

Le film que vous regardez: Zachariah (The First Electric Western)

La série télé que vous regardez: Tiger King

L’album que vous écoutez: Visions of the Higher Dream de Daniel Romano

« Visions Of The Higher Dream » by Daniel Romano

Le balado que vous écoutez: On écoute juste la good ol’ AM radio

L’artiste que vous avez découvert récemment: Neil Sedaka dans les années 70s («On connaissait son oeuvre des années 60s mais pas ses grosses tunes de l’ère du shag carpet»)

Le livre que vous lisez: Survival into the 21st century de Viktoras Kulvinskas

Les Deuxluxes seront en concert sur leur page Facebook samedi le 4 avril à 17h dans le cadre de #Canadaenprestation. Écoutez leur album Lighter Fluid sur toutes les plateformes d’écoute.