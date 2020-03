Le journal de quarantaine d’Hanorah

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de refaire ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Je gère la quarantaine comme j’ai géré tous mes moments durs: musique et communication avec mes proches. J’ai déjà vécu des pires choses, donc je suis heureuse de faire ma part et de rester chez moi dans le but de ralentir la pandémie. Au moins, on peut partager nos créations par internet ces jours ci.

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

Ce qui me donne de l’espoir c’est de voir la communauté se soutenir. Les gens sont en train de s’entraider et c’est beau. Il y a aussi cette citation de Maya Angelou: «Every storm runs out of rain.»

Le film que je regarde: Frida

La série télé que je regarde: Mike Tyson Mysteries

L’album que j’écoute: Tess Parks & Anton Newcombe

L’artiste que j’ai découvert: Miya Folick

Le livre que je lis: Lonely Hearts Hotel, Heather O’Neill

