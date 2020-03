Le journal de quarantaine du P’tit Belliveau

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de refaire ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Comment gères-tu la quarantaine?

Je gère quand même pas mal bien. Je suis assez loner et je dépense normalement beaucoup de temps dans mon studio donc y’a pas énormément qu’a changé dans ma vie à la maison, haha. Ma blonde et moi, on a emporté notre lit dans le salon et formé un super-bed-couch, highly recommend. Le TV est on, Luigi’s Mansion qui blast, Dr. Pepper dans l’fridge, yessor.

Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

Le soleil pis d’la musique.

Le film que je regarde: les documentaires de nature. Mais dernièrement, j’watch surtout des TV shows.

La série télé que je regarde: Curb Your Enthusiasm, Kopitiam, Shark Tank, Neon Genesis Evangelion

La musique que j’écoute: Take it Home par Hot Rize (best track: Voice on the Wind); Sailing Blaster par Hiroshi Satoh (best track: Always); Feed Tha Streets II par Roddy Ricch (Best track: Die Young); Tormented par Gary Wilson (best track: The Sin Eater)

Le balado que j’écoute: Radiolab; This American Life; Last Podcast on the Left; Planet Money

L’artiste que j’ai découvert récemment: Gary Wilson

Le livre que je lis: J’aimerais vous dire que j’ai lu récemment, mais c’est point vrai. J’ai une collection impressionnante de livres que j’ai point lus tho.

