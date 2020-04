Les clips qu’on a aimés cette semaine 

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Demo

Emma Beko

Voici Demo, le deuxième extrait du projet solo d’Emma Beko, que l’on a connue au sein du groupe Heartstreets. Avec sa vibe DIY et son esthétique VHS, la vidéo met Beko en scène alors qu’elle compose de la musique dans son intimité. On a bien hâte d’entendre les autres chansons, ça promet.

Où est

Les Lunatiques

On triche un peu parce que ce clip est paru le 26 mars dernier. Les Lunatiques sont un «groupe de rock non-genré de Québec», dixit leur page Bandcamp, qu’on ne connaissait pas du tout. La pièce Où est est un petit bijou de rock qui nous amène là où on ne pensait pas aller.

Until I Bleed Out

The Weeknd

Pour cette pièce étourdissante de son nouvel album After Hours, The Weeknd se retrouve le visage ensanglanté, clairement intoxiqué, au beau milieu d’une fête remplie de confettis et de ballons. Ces derniers représentent un symbole important dans l’univers de The Weeknd; House of Balloons est le mixtape qui l’a rendu célèbre en 2011.

Cut Me

Moses Sumney

Pour sa pièce Cut Me, de son nouvel album græ, Moses Sumney nous emmène dans un univers médical et rêveur. On le suit alors qu’il est transporté en ambulance, dans les vapes, et son esprit se met à vagabonder. L’artiste R’n’B qu’on a découvert en 2017 avec son excellent premier album Aromanticism, signe la réalisation de ce très beau clip.

Look at Me, Look at You

Julyan

Julyan, que l’on a connu au sein du groupe The Season avec son frère Hubert Lenoir, présente un clip en deux couleurs pour sa nouvelle chanson, Look at Me, Look at You. On passe du bleu au orange dans cette mise en images tout en simplicité pour la ballade portée par la voix douce de Julyan.

MAMACITA

Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul

On ne serait pas surpris d’entendre cette chanson des Black Eyed Peas partout, si seulement on pouvait sortir de chez soi. Pour MAMACITA, le groupe a opté pour un clip aux couleurs pastel clairement inspiré de l’oeuvre du cinéaste Wes Anderson.

Kyoto

Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers est vêtue d’un one-piece représentant un squelette et visite le Japon via un écran vert. La Californienne a peut-être trouvé la meilleure façon de voyager en ces temps incertains… Kyoto est le très bon premier extrait de son nouvel album Punisher qui paraîtra en juin.

Foolish

Zoe Sanders

Comme pour son premier extrait Stay, Zoe Sanders joue encore avec les références des années 90s sur sa nouvelle chanson, Foolish. En chagrin d’amour, la Québécoise erre dans la ville enneigée, pestant contre elle-même sur une mélodie pop langoureuse à la Lana del Rey.