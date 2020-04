Magnifique clip pour la pièce The Hills de Leonard Cohen

Dans cette vidéo méditative, on suit l’acteur français Issach de Bankolé dans les rues désertes du Texas. Il erre, son fedora en main, avec son passé en tête. Avec la voix grave de Cohen, on se laisse porter par les plans en noir et blanc de Haycock.

La chanson The Hills est la dernière pièce composée par Cohen. Elle devait paraître sur l’album You Want it Darker et a été réalisée par Adam Cohen et Patrick Watson. Elle a finalement été présentée au public sur le long-jeu posthume, Thanks For The Dance, lancé l’an dernier.