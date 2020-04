Solidarité musicale avec #musiquebleue

EN ATTENDANT LE CHAUD – CARTE BLANCHE À INES TALBI

L’auteure-compositrice-interprète et comédienne Ines Talbi, initiatrice du magnifique projet La Renarde, sur les traces de Pauline Julien nous propose sa sélection de #musiquebleue pour nous réchauffer. On lui laisse la parole!

«Comme on est dans un espace temps étrange et flou, j’avais le goût d’y aller avec des choix émotifs. Une playlist sans queue, ni tête mais pleine de coeur. Des artistes qui me rappellent des spectacles incroyables. Des bras et des sourires à moins de 2 mètres. Des roadtrips à lécher les berges du Saint-Laurent. Des nuits blanches à regarder le ciel de Charlevoix. Pis des couchers de soleil au vin blanc à la Baie-des-Chaleurs. Je me suis fermé les yeux. Je me suis rêvée étendue sur de l’herbe en cuillère avec demain. Merci de m’avoir permis de faire cet exercice. Je vous souhaite du soleil au visage pis de la musique en couverte.»

On a vraiment envie de vous faire déhancher sur des beats accrocheurs. Votre salon se transformera en piste de danse le temps d’écouter cette sélection #musiquebleue de feu!

Tassez les meubles, ouvrez les portes et les fenêtres, sortez même sur votre balcon, faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, on bouge de là!