Solidarité musicale avec #musiquebleue

#musiquebleue – Folk ta grange

Folk ta grange, c’est une sélection musicale qui roule lentement, dans les rangs sinueux, les chemins de garnotte, avec les fenêtres ouvertes, dans ces moments où le ciel se fait gris, en laissant passer quelques rayons de soleil furtifs qui vous carressent le coin de l’oeil. Ça sent la forêt humide, ça sonne comme du bois sec et texturé, ça chauffe le poèle. Bon, ok, on a le folk un peu large, mais on est comme ça, on laisse rentrer la visite!

#musiquebleue – Carte blanche à KNLO

Le rappeur et compositeur KNLO, alias Akena Okoko alias KenLo Craqnuques, sort de son confinement pour nous concocter cette liste de lecture #musiquebleue inspirée par ses influences et ses amitiés.

On lui laisse la parole:

«Playlist résumant la combinaison de mes influences/découvertes/amis/connaissances qui charbonnent dans ce métier. Semblerait-il que la musique restera à l’ordre du jour, ou plutôt au nouvel ordre mondial. Vive le système qu’est la nature! Avec ses oiseaux pour nous rappeler que nous n’avons pas inventé la musique et ses saisons qui font chacune leur travail. Soyons assez humbles pour adresser nos peurs, mais assez forts pour en faire un moteur. Voici une sélection faite pour s’entraîner, jardiner, étudier ou travailler à la maison, cuisiner, se blinder pour les missions, se crinquer pour le futur.»

Écouter la sélection musicale de

KNLO sur Apple Music