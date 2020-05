Solidarité musicale avec #Musiquebleue

#musiquebleue – Carte blanche à Jean-Michel Blais

Le pianiste nous offre un beau cadeau: une liste de lecture tout en sagesse, éclectique, et étonnante. Jean-Michel Blais débute et clôt sa playlist avec des musiques instrumentales magnifiques, mais nous fait aussi danser et valser entre les deux. Voici en ses mots ce qui l’a inspiré:

Port du masque de rigueur

«Samedi dernier, les yeux plein de soleil, je croise à vélo, comme par hasard, Philémon Cimon, labourant son terrain, pour y semer du bon, y planter du beau. Qu’est-ce que cette musique bleue ? sinon ce qui nous unit : une géographie commune, une terre d’origine ou d’accueil, une étendue à partager, un potager à cultiver, un vieux tronc ombrageant une frêle pousse… Ainsi gorgé de lumière, je continue mon chemin, concoctant, non sans déchirement, cette sélection, d’un bleu printanier, valsant entre franco, anglo et instru, entre électro, indie et folk. Bonne écoute !»

Écouter la sélection musicale de

Jean-Michel Blais

sur Apple Music

#musiquebleue – #OnResteUnis – Carte blanche à TELUS

#OnResteUnis, c’est plus de 3h45 de musique, comme un long voyage au gré des paysages sur les routes du Québec. Concotée par des travailleurs culturels oeuvrant aux quatre coins de la province, du MTELUS à Montréal jusqu’au Festival de Musique du Bout du Monde à Gaspé en passant par le Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer, Santa Teresa à Sainte-Thérèse, les Grandes fêtes TELUS, Spect’art et Éole en musique à Rimouski et Matane, on se laisse porter tantôt par les vagues, tantôt par le vent, au fil des découvertes. Si on ne se verra pas cet été pour célébrer ensemble, on se dit à l’an prochain et, surtout, on reste unis!



Écouter

#OnResteUnis

sur Apple Music