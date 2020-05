Solidarité musicale avec #musiquebleue

L’APPEL DU LARGE

Le vent nous pousse, le large nous appelle. «On se lance, on y va, on s’élance, on tente sa chance», a dit Edouard Baer de sa voix chaude un jour au micro de Radio Nova. On trouve le courage de se lancer, on a aussi la volonté de trouver sa direction. C’est dans cet esprit qu’on s’est lancés dans cette liste de lecture dans laquelle se côtoient des sons et des paroles qui appellent le mouvement vers l’avant, tant la liberté que la communion avec les autres. De Tire le coyote à Dominique Fils-Aimé en passant par Patrick Norman, c’est parti!



#musiquebleue – Carte blanche à Charlotte Cardin

Charlotte Cardin a vu bien du pays depuis quelques années. On peut dire qu’elle en a accumulé des kilomètres et des souvenirs depuis son passage à La Voix qui la révélait au publique Québécois 2013. En ces temps de confinement, comme nous tous, elle classe les souvenirs et songe à ce qui est essentiel. C’est ainsi qu’elle nous propose Mes throwbacks et incontournables : « une liste de lecture de mes chansons québécoises préférées d’hier et d’aujourd’hui.»

Bonne écoute !

