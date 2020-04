Un cadeau de Dr. Dre pour le 4/20

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Normalement, le 20 avril en fin d’après-midi, les parcs se remplissent et les joints se passent d’une main à l’autre dans de petits cercles.

Ça, c’était avant que la COVID s’immisce dans nos vies. Merci à Dr. Dre et à EOne Entertainement, les stoners de ce monde pourront célébrer avec l’album iconique The Chronic, qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, comme Spotify et Apple Music.

L’album The Chronic est paru en 1992 sur Death Row Records. Le son du rappeur de Compton a redéfini le West Coast rap et a fait une belle place à Snoop Dogg, Daz Dillinger, Kurupt, Nate Dogg, Warren G, Lady of Rage, D.O.C, RBX.