Un concert virtuel avec Billie Eilish, Lizzo, Paul McCartney et Stevie Wonder

Le Voir est hébergé sur le site de L’actualité momentanément, le temps de reprendre ses forces. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram, ainsi qu’à notre infolettre pour avoir de nos nouvelles.

Global Citizen et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont rassemblé de grosses pointures pour leur concert annuel qui aura lieu le 18 avril à 20h. C’est nulle autre que Lady Gaga qui a sélectionné les artistes pour cette édition «à la maison».

On pourra compter sur la présence d’Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert assureront l’animation.

«La diffusion virtuelle montrera l’unité entre toutes les personnes qui sont touchées par la COVID-19, tout en célébrant et en soutenant les travailleurs de la santé en première ligne dans le monde entier qui font un travail incroyable et salvateur», souligne le communiqué de presse annonçant le concert. Celui-ci sera diffusé au Canada sur Bell Media. Par la suite, le concert sera disponible sur les plateformes numériques comme Facebook, Instagram et YouTube, entre autres.

Pour tous les détails, c’est ici.