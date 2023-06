Un balado pour humaniser la transsexualité

Lorsqu’il est question de transsexualité, on discute beaucoup plus souvent de chirurgie que d’informations légales, a-t-elle constaté en fouillant l’histoire des luttes trans. Si le balado Ellestransex, dont elle est l’instigatrice et la scénariste, traite du social et de l’intime, l’aspect juridique est devenu, au fil des recherches, la troisième dimension du projet. «Mettre en surbrillance les avancées et les possibilités juridiques nous a paru pertinent pour que la jeunesse puisse se retrouver dans le dédale d’informations qui circulent», souligne Michelle L. Gerrior, qui a apprécié les échanges avec la notaire Élodie Ouellet. «Elle nous a appris plein de détails intéressants et on lui a appris plein de choses aussi. Ça a donné des discussions très riches.»

Tout le monde a droit au bonheur

Laurence D. McEvoy, qui produit, réalise et anime le documentaire, côtoyait Michelle depuis plus de dix ans lorsqu’elle a su que celle-ci était transsexuelle. «Ça a été un choc. J’ai constaté ma propre ignorance face à la transidentité», se souvient la jeune femme. Plus elle en apprenait sur les luttes menées par les personnes trans, plus elle était animée par la conviction qu’il fallait leur donner la parole pour contribuer à faire évoluer les mentalités.

Laurence D. McEvoy, productrice, réalisatrice et animatrice du balado Ellestransex : Le jour d’après

Car au-delà des différences, tout le monde a droit au bonheur. «Maître Élodie Ouellet le mentionne plusieurs fois dans le balado : au sens de la loi, ça ne fait aucune différence d’être homme, femme ou trans. Tu peux te marier, adopter, divorcer, et pour chacune de ces étapes tu as des droits et tu es protégé», rappelle Laurence D. McEvoy. Elle espère qu’Ellestransex sera à la fois informatif et touchant. «On l’a fait avec les intentions les plus bienveillantes possible, pour qu’il ouvre le cœur de l’auditeur.»

En six épisodes, le balado aborde la lutte transidentitaire dans l’histoire moderne, les droits de la personne et la visibilité sociale, les ressources en santé et services sociaux, les liens familiaux, les relations amoureuses et la bispiritualité chez les Premières Nations – puisque Michelle L. Gerrior a des ascendances micmaque et anichinabée. On y entend, en plus d’elle-même, la mairesse Michèle Lalonde, l’artiste Maude Demers, Caprice, l’une des premières femmes transsexuelles connues du Québec, et l’homme transgenre Raphaël Dondelinger. Pour les épisodes sur la famille et le couple, la notaire Élodie Ouellet se joint à la discussion.

Les notaires font œuvre utile

Comme le montre le balado Ellestransex, les notaires aident à transformer le milieu juridique au bénéfice du public. Cette mission s’accomplit au jour le jour, dans l’exercice de leur profession, mais aussi par l’entremise du Fonds d’études notariales, qui soutient un large éventail d’initiatives. Une centaine de projets actifs en bénéficient.

L’accès à la justice est un vaste chantier qui touche de nombreux groupes de citoyens et domaines de notre société. Que ce soit en aidant des entrepreneurs (C’est quoi l’affaire? d’Éducaloi), des communautés autochtones (Les cliniques juridiques dans le Grand Nord de Justice Pro Bono) ou les parents séparés (La boussole psychojuridique du Carrefour Aliénation parentale), le Fonds fait œuvre utile. Il promeut aussi le droit préventif en soutenant, par exemple, l’Institut Pacifique, qui forme de jeunes médiateurs volontaires pour encourager les comportements pacifiques en milieu scolaire.